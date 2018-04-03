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Van YYÜ’de kentin kalkınması için yapılacaklar konuşuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 09:21 | Son Güncelleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) düzenlenen Van Güç Birliği bilgilendirme ve değerlendirme konferansında, kentin kalkınması için verilen mücadele ve yapılması gerekenler anlatıldı.Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı nedeniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından bir konferans düzenlendi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) düzenlenen Van Güç Birliği bilgilendirme ve değerlendirme konferansında, kentin kalkınması için verilen mücadele ve yapılması gerekenler anlatıldı.
Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı nedeniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından bir konferans düzenlendi. Konferansa AK Parti Van Milletvekili Prof. Dr Beşir Atalay ile İstanbul Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mithat Melen konuşmacı olarak katıldı.
Prof. Dr. Mithat Melen, “Öncelikle buradaki amacımız bir yerel ve sosyal kalkınma modeli olarak Van Güç Birliği’ni hazırlayıp topluma uzlaşı kültürü sağlamaktır” dedi.
Daha sonra bir konuşma yapan AK Parti Van Milletvekili Prof. Dr. Beşir Atalay ise “Van’da güç birliği platformunu oluştururken herkes gibi bizler de emek harcadık. Amacımız devlet ve toplumu bir arada tutarak STK’ların da yardımıyla Van toplumunda tartışma ve uzlaşma kültürünü empoze edip birlikte Van’ın kalkınması için mücadele etmektir. Çok şükür bunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki toplum 20 yıl önceki gibi devletten uzak değil. Aralarında uçurum kalmadı. Bugün bir ilin bir toplumun sorununu rahatlıkla devletimizle birlikte ortak yolu bulup çözebilecek seviyeye geldik. Aslında toplumda uzlaşı kültürü oluştu. Ülke ve bölgemiz için yararlı olan ne varsa artık devlet ve vatandaş olarak aynı noktada bulunup tek ses olarak çözüme kavuşuyor” dedi.
Program soru cevap bölümüyle sona erdi.

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