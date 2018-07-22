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Van YYÜ'den 'Yahudi ulus devlet yasası'na tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 17:26 | Son Güncelleme

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu, İsrail parlamentosunun onayladığı 'Yahudi ulus devlet yasası'nın kabul edilemez olduğunu açıkladı.

VAN, (DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu, İsrail parlamentosunun onayladığı 'Yahudi ulus devlet yasası'nın kabul edilemez olduğunu açıkladı.
YYÜ Senatosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, ırkçı anlayışı teşvik eden ifadelerin yer aldığı yasanın kabul edilemez olduğu bildirildi. Açıklamada 'Yahudi ulus devletini' meşrulaştırmak amacıyla çıkartılan bu yasa ile bu ülkede yaşayan milyonlarca Filistinli'nin hak ve hukukunu hiçe sayma anlamını da taşıdığını belirtilerek şöyle denildi:
"Bu yasayla birlikte İsrail, vatandaşı olan Araplara uygulanan ırkçı, ayrıştırıcı ve ayrımcı politikalar daha sistemli bir hale getirilmiştir. Bu yasayla birlikte dünyadaki tüm Yahudilere vatandaşlık hakkı tanıyan İsrail, bu toprakların asıl sahipleri olan Filistinliler için ise, bu hakkı reddetmektedir.Kudüs’ü İsrail’in başkenti; İbraniceyi de tek resmi tek dil olarak kabul eden, ülkenin kaderini tayin etme hakkını sadece kendilerinde gören, dini günlerini bile resmi tatil sayacak kadar ayrımcılık gösteren bu yanlış kararlar, asla kabul edilemez ve onaylanamaz. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu olarak İsrail’in bu yöndeki yanlış kararlarına ve Filistinli kardeşlerimize yönelik uyguladıkları şiddet ve ayrımcılık politikalarına daha önce karşı çıktığımız gibi, bu kararı da şiddetle reddediyor ve kabul etmiyoruz. Tarihe not düşmek ve vatandaşlarımıza bir daha hatırlatmak isteriz ki; bundan asırlarca yıl önce II. Beyazıt’ın merhametiyle yok olmaktan kurtulan Yahudilerin torunları asla bu kişiler olamaz. Büyük Osmanlı Devleti'nin, bundan beş yüzyıl önce gemilerle getirdikleri, kol kanat gerdikleri, vatandaşlık hakkı tanıdıkları, eğitimde, ibadette ve ticarette her türlü hak ve hukuklarını gözettikleri Yahudilerin torunları, eğer yaşıyorlarsa bu tarihi gerçekleri yeniden idrak edip kendilerine gelmeli, etrafındaki Yahudilere anlatmalı ve İsrail’i bir an önce bu yanlış kararlarından vazgeçirmelidir."

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