Van'a 55 milyon dolarlık GES yatırımı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllık 3 bin 68 saatlik güneşlenme süresi, bin 635 kilovatsaat/metrekarelik global radyasyon değerlerine sahip Van'ın teknik, coğrafi ve iklim parametrelerinin etkisi, elektrik enerjisi üretim verimliliği ve GES yatırımlarına uygun arazi varlığı açısından Türkiye'de birinci sırada yer aldığını söyledi.

CEMAL AŞAN - Güneşli gün sayısı ve güneş enerjisi verimliliği bakımından Türkiye'nin en önemli illerinden olan Van, bu alanda geleceğini aydınlatacak yatırımları almaya başladı.

2011'de yayımlanan 6094 sayılı kanun ile izin verilen 600 megavatlık lisanslı GES kotasının 28 kente tahsis edildiğini, bu iller arasında 77 megavat ile en yüksek ikinci kotanın Van'a verildiğini belirten Güray, 600 megavatlık GES lisanslı kotasının TEİAŞ tarafından il bazında yapılan yarışma usulü ile megavat başına en yüksek katkı payı sunan firmalara ayrıldığını anlattı.

29 Nisan 2015'te Van için yapılan yarışmada, Türkiye'de megavat başına 2 milyon 960 bin lirayla en yüksek katkı payını Akfen Holding bünyesindeki Akfen Yenilenebilir Enerji'nin verdiğini dile getiren Güray, şöyle devam etti:

"Bu rekor katkı payıyla Van'ın GES yatırımlarındaki yeri ve önemi özel sektör tarafından tescillenmiştir. Akfen Yenilenebilir Enerji, toplamda 88 milyon 356 bin lira teklifle Van için ayrılan 77 megavat kapasitenin 30 megavatını elde ederek ön lisans alma hakkı kazandı. Bu kapsamda özellikle Sayın Valimiz Murat Zorluoğlu başkanlığında DAKA olarak ilgili firmanın Van'daki yatırımlarla ilgili bürokratik işlemlerinin hızlandırılması için devreye girdik. Kalkınma ajanslarının görevlerinden biri de yatırımcıların izin ve ruhsatlarının yerelde takibi. Bu kapsamda sürecin hızlanmasını sağladık ve şu anda 30 megavatlık yatırımın 20 megavatlık kısmı tamamlanmak üzere. Eylül ayında hizmete girecek. Kalan 10 megavat ise önümüzdeki yıl tamamlanarak devreye alınacak. Toplamda 30 megavat yatırım ilimize kazandırılacak."