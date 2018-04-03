Van’a özgü sürekli posta pulu basıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) üzerinde Van Gölü ve Türk bayrağı resminin yer aldığı, kente özgü sürekli posta pulu bastırdı. Van YYÜ tarafından kentin düşman işgalinden kurtarılışının 100. yılı nedeniyle “100. Yılda 100 Etkinlik” programları kapsamından bastırdığı sürekli posta pullarını Van YYÜ PTT Kargo Şubesi’nden aldı. Hediye pullarını Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) şubesinden alan YYÜ Rektörü ile PTT Baş Müdürü Hasan Sarı, kente özgü basılan pulları, iki ayrı zarfa yapıştırıp içerisine teşekkür belgesi koyarak, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve PTT Genel Müdür Yardımcısı Gürbüz Akbulut’a ulaşması için PTT’ye teslim etti. Basılan sürekli posta pullarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Battal, gönderdikleri posta pullarının PTT tarafından uygun görülüp, bastırıldığını belirtti. Rektör Battal, "Van’ımzın kurtuluşunun 100. yılı münasebetiyle hem Valilik, hem de üniversitemiz tarafından çok sayıda etkinlik yapılmaktadır. Üniversitemizde 200 civarında etkinlik yaptık. Bu etkinlikler kapsamında kalıcı etkinlikler de yapalım istedik. Bununla ilgili PTT Genel Müdürümüzle görüştük ve Van’ımızın kurtuluşunun 100. yılı münasebetiyle kentte özgü bir pul basılmasını istedik. Bu talebimiz makul görüldü ve bu pullar basıldı. Dolayısıyla basılan pullar Van’ımıza da geldi. Bugünün anısına hediye pulları da aldık” dedi.

“Bu pullar ile tarihe not düştük”

Basılan pulları ilk olarak kendilerinin kullandığını dile getiren Battal, “Bu konuda emeği geçen PTT Genel Müdürümüze ve bu konuyla ilgilenen genel müdür yardımcımıza teşekkür belgesini postaya ermek suretiyle bu pullarımızı ilk olarak biz kullanacağız. Van’ımız için ve bizim için çok anlamlı oldu. Bölge Müdürümüze ve Baş Müdürümüze de teşekkür ediyoruz. Üniversitemizdeki grafikerlerle bu tasarımları çalıştık. Buna benzer yaklaşık 15 civarında örnek çalıştık. Pulda Van Gölü ve üzerinde Türk bayrağı var. Çok da şık ve güzel bir pul oldu. İnşallah artık bu pul ile tarihe not düşmüş olduk” diye konuştu.

“Bu pullar Van için kalıcı bir eser oldu”

PTT ve üniversite olarak ortak bir çalışma yaptıklarını dile getiren Van PTT Baş Müdürü Hasan Sarı ise, "Bu çalışmanın en büyük eseri bu pul oldu. Pullar tarih boyunca değer kaydeden emtialardır. Bu nedenle daha önce de Van ile ilgili pullar basılmıştı. Van’ın kurtuluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla, özel olarak sürekli posta pulları bastık. Bunun Van’ımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Bu konuda emeği geçen Rektörümüze ve PTT Genel Müdürümüze sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu pullar Van için kalıcı bir eser oldu. İnşallah yüz yıllarca bu pul burada kullanılacak” diye konuştu.