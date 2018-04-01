Van’da 100. yıl etkinliği

Saadet Partisi (SP) il teşkilatı Van’ın kurtuluşunun 100. yılı münasebetiyle Zeve Şehitliğini ziyaret etti.

SP il teşkilatı Van’ın kurtuluşunun 100. yılı münasebetiyle ziyaret ettikleri Zeve Şehitliğin’de okunan hatimlerin duası şehitlerin ruhlarına bağışlandı ve vatandaşların Vanlı annelerin elleriyle yaptığı asker pastası olarakta bilinen Van pastası ikram edildi.

Ziyaretten sonra açıklama yapan SP İl Başkanı Özay İlhan; 1915’te şehit düşen Vanlı şehidlerimizi rahmetle, saygıyla anıyoruz, şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bu topraklarda dün ve bugün olduğu gibi bin yıl dahavar olacağız. Kimse bizi bölüp parçalayamayacak, topraklarımızı da işgal edemeyecek.Bayrağımıza, dinimize, namusumuza ve topraklarımıza dün nasıl sahip çıktıysak bundan sonradael ele sahip çıkacağız. Birlik ve beraberliğimize Rabbim zeval vermesin. 100 yıl önce şehitlerimizin kanlarıyla ıslanan bu vatan topraklarını maddi ve manevi yönden müdafaa etmek hepimizin vazifesidir. Bu vesileyle bütün Vanlıların ve Van dostlarının kurtuluş bayramınıve2 Nisan Dünya Vanlılar Günü’nü en kalbi duygularımlakutluyorum. Allah ülkemize, memleketimize ve milletimize bir daha işgal ve acı günleryaşatmasın” dedi.