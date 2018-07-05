Van'da 105 kaçak yakalandı

Van'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 105 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan yabancı uyruklulara yönelik operasyon düzenledi.

Çaldıran ilesinde Uzunyol Mahallesinde bir kamyon kasasında 52 Afganistan, 23 Pakistan, 5 Bangladeş ve bir İran uyruklu, İpekyolu ilçesinde 18, Saray ilçesinde de 6 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 105 kaçak yakalandı.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçaklar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

