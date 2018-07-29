Van'da 106 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen 106 yabancı uyruklu yakalandı, iki kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 26 Temmuz'da İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan yabancı uyruklu 106 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle iki kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, kaçaklar da işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Açıklamada, il merkezi ve ilçelerde halkın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesine yönelik çalışmaların devam edeceği vurgulandı.
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