Van'da 106 yabancı uyruklu yakalandı

Van'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 106 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında,Tımar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Tuşba ilçesi Van-Erciş Karayolu'ndaki kontrol noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan minibüs, yapılan takip sonucu durduruldu. Minibüs sürücüsü, karanlıktan da faydalanarak boş araziye kaçtı.
Minibüste, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 56 kaçak göçmen yakalandı.
Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin Gevaş ilçesinde termal kameralarla arazide yaptıkları çalışmada da 50 kaçak göçmen yakalandı.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
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