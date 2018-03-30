HABER

Van'da 106 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 21:31 | Son Güncelleme

Tuşba ilçesinde güvenlik güçlerinin yol kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan minibüste 56, Gevaş ilçesinde de arazide 50 kaçak göçmen yakalandı

Van'da 106 yabancı uyruklu yakalandı

Van'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 106 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında,Tımar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Tuşba ilçesi Van-Erciş Karayolu'ndaki kontrol noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan minibüs, yapılan takip sonucu durduruldu. Minibüs sürücüsü, karanlıktan da faydalanarak boş araziye kaçtı.

Minibüste, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 56 kaçak göçmen yakalandı.

Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin Gevaş ilçesinde termal kameralarla arazide yaptıkları çalışmada da 50 kaçak göçmen yakalandı.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?
'Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek''Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gevaş kaçak minibüs Tuşba Van

En Çok Okunan Haberler

Elektriğe zam geldi

Elektriğe zam geldi

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

İşte Survivor Ümit Karan'ın oğlu Ümitcan Karan...

İşte Survivor Ümit Karan'ın oğlu Ümitcan Karan...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne göçmeni beya... Bunlar resmen terörist... Hiç kadın ve çocuk görüntüde yok.
Diğer Haberler
9 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

9 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Hepsi öldürüldü

Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Hepsi öldürüldü

Son dakika! Türkiye'den Fransa krizi açıklaması: Kabul edilemez

Son dakika! Türkiye'den Fransa krizi açıklaması: Kabul edilemez

FETÖ davasında tahliye kararı!

FETÖ davasında tahliye kararı!

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'

Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.