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Van'da 116  güvenlik korucusu, uzman erbaş oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 10:44 | Son Güncelleme

VAN İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan 116 güvenlik korucusu, 16 haftalık 'Terörle Mücadele Herakatı' eğitiminin ardından  düzenlenen törenle uzman erbaş olarak göreve başladı.

Van'da 116  güvenlik korucusu, uzman erbaş oldu

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-VAN İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan 116 güvenlik korucusu, 16 haftalık 'Terörle Mücadele Herakatı' eğitiminin ardından düzenlenen törenle uzman erbaş olarak göreve başladı.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesi 6. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda 16 haftalık 'Terörle Mücadele Harekatı' eğitimine katılan Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan 116 güvenlik korucusu; tek er muharebe, meskun mahallerde teröristle mücadele, patlayıcı madde ve tuzaklarla mücadele, silah bilgisi ve atış, dağ ve ormanlarda harekat, toplumsal olaylara müdahale ve ilk yardım konularında eğitimler aldı. Eğitimlerini tamamlayıp, yapılan sınavlarda başarılı olan 116 güvenlik korucusu için Van İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından, uzman erbaşlar görevine başladı.
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Van'da 116 güvenlik korucusu, uzman erbaş olduVan'da 116 güvenlik korucusu, uzman erbaş oldu

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