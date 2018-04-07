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Van'da 123 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 13:24 | Son Güncelleme

Van'da 123 yabancı uyruklu yakalandı

Van'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 123 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre Gevaş, Saray ve Tusba ilçelerinde yol emniyeti ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 116, Bangladeş uyruklu 4 ve Pakistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.

Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Afganistan kaçak Van yabancı uyruklu

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