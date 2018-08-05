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Van'da 13 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 11:32 | Son Güncelleme

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 13 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van'da 13 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 13 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi, Hisar 2 Sokak üzerinde park halinde bulunan şüpheli bir araçta arama yaptı. Aramada 13 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Van'da 13 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

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