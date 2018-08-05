Van'da 13 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 13 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi, Hisar 2 Sokak üzerinde park halinde bulunan şüpheli bir araçta arama yaptı. Aramada 13 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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