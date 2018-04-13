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Van'da 17 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 09:31 | Son Güncelleme

Van'da 17 yabancı uyruklu yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 17 Afganistanlı yakalandı.

Eşmepınar Mahallesi kırsalında ilerleyen grubu fark eden jandarma ekipleri, kaçakları durdurdu.

İnceleme sonucunda grubun, yurda yasa dışı yollarla giren 7'si çocuk 17 Afganistan uyruklu olduğu belirlendi.

Mehmetçik, soğuktan etkilenen yabancı uyruklulara sıcak yemek ve içecek verdi.

Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Afganistan Başkale Van

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