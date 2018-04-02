Van’da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Yürüyüşü

Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü ve 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü törenlerle kutlandı. Törenlerde çeşitli etkinlikler yapılırken, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Vali Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu ve protokol halk oyunları ekipleriyle birlikte halay çekti.

Valilik önünde yapılan törenlere Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, Van Jandarma Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Cumhurbaşkanı Danışmanı Gülşen Orhan, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, kurum amirleri, vatandaşlar, öğrenciler ve otizmli vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Valilik önündeki Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zorluoğlu, ilk önce Valilik, ardından da Büyükşehir Belediyesi çelengini bıraktı. Günün anlam ve öneminin anlatıldığı konuşmadan sonra, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı bandosu eşliğinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşü yapıldı. Kutlamalarda Van Büyükşehir Belediyesine bağlı Mehteran takımı ve halkoyunları gösterisi büyük ilgi görürken, Belediye Başkan Vekili Vali Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu, protokol ve otizmli vatandaşlar halkoyunları ekipleriyle birlikte halay çekti. Kutlamalar, Van’ın kurtuluş yıl dönümü nedeniyle yapılan resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve fotoğraf sergisinin gezilmesiyle devam etti. Kutlamalarda, basketbol show ve paten frestyle bisiklet şovları nefes kesti. Törende konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, işgalin ardından adeta küllerinden doğan serhat şehri Van’ın ayağı kalkması için devlet-millet birlikteliğiyle büyük çaba sarf edildiğini söyledi. Vali Zorluoğlu,Türkiye’nin ilk havaalanlarından birinin kurulması, ulaşım ağının genişletilmesi, şehirleşme, sanayileşme ve üniversite kurulmasına uzanan süreci büyük azimle gerçekleştirmiştir. Bugün bizler de, gerek merkezi idare, gerekse yerel yönetimler eliyle bu atılımı daha ileriye taşımanın gayretindeyiz. İnşallah Van’ı tarihine ve medeniyetine yakışır günlerine yeniden kavuşturacağız. Bu doğrultuda, pek çok ülkeye, birkaç saat mesafedeki Van’ın potansiyelini açığa çıkarmak üzere gayretle çalışan Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizden de bu anlamda tam destek alıyoruz, ayrıca otizmli vatandaşlarımızın 2 Nisan Dünya Otizm farkındalık gününü kutluyorum” dedi.

Van’daki kurtuluş etkinliklerinin, akşam geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi.