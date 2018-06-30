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Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 18:47 | Son Güncelleme

Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Çatak ilçesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Andiçen Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca 30 Haziran'da "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Murat Sarıgül Operasyonu" gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonda 2 PKK'lı teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
terör operasyonu Van

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