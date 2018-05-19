Van'da 20 yabancı uyruklu yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 20 yabancı uyruklu yakalandı.
Güvenlik güçlerince Eşmepınar Mahallesi yakınlarında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan kontrolde, 12'si Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu 20 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Kaçaklara çay ve süt ikram edildi.
Kaçaklar, Başkale Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne gönderilmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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