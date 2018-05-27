Van'da 23 kaçak yakalandı

Başkale ilçesinde yurda kaçak girdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 23 kişi yakalandı.
Eşmepınar Mahallesi yakınlarında devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaya olarak ilerleyen grubu durdurdu.
Yasa dışı yollarla yurda girdikleri anlaşılan 3'ü çocuk 23 Afgan uyruklu gözaltına alındı.
Ekipler, kaçaklara sıcak yemek ve süt ikram etti.
Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine teslim edildi.
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