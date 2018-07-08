Van'da 27 yabancı uyruklu yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde 27 yabancı uyruklu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Eşmepınar Mahallesi yakınlarında devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaya olarak ilerleyen grubu durdurdu.
Ekipler, sınırı yasa dışı yollardan geçerek yurda girdikleri anlaşılan 27 Afgan uyrukluyu yakaladı.
Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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