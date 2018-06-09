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Van'da 3 bin kişi "kardeşlik sofrası"nda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 00:44 | Son Güncelleme

Gürpınar Belediyesince düzenlenen "kardeşlik sofrası" iftarına 3 bin kişi katıldı - Vali Murat Zorluoğlu: - "Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği müddetçe huzur içerisinde Van'da birçok hizmeti sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz"

Van'ın görevlendirme yapılan Gürpınar Belediyesince düzenlenen "kardeşlik sofrası" iftarında 3 bin kişi buluştu.

Gürpınar Belediyesi, gerçekleştirdiği alt ve üst yapı ile sosyal belediyecilik çalışmalarının yanı sıra, vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde yaşam sürmeleri için önemli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Ramazan boyunca her hafta farklı bir köyle kurulan "kardeşlik sofrası" bu kez Cumhuriyet Caddesi'nde kuruldu.

Cadde boyunca kurulan masalarda 3 bin vatandaş birlikte iftar açtı.

İftar programına katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, yapılan çalışmalarla Gürpınar'ın her gün biraz daha geliştiğini söyledi.

Büyükşehir ve ilçe belediyesinin her gün yeni projeleri vatandaşın hizmetine sunduğunu ifade eden Vali Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Çarşı merkezinin eski halini sizler çok daha iyi bilirsiniz. Bir buçuk yıllık kısa bir süre içerisinde gerçekten Gürpınar'ın çehresi değişti. İnşallah bu sene yapacağımız ilave yatırımlarla gerek Gürpınar merkezinde gerekse de kırsal mahallelerde halkımızı yeniden gerçek belediye hizmetleriyle buluşturuyoruz. Son bir yıl içerisinde Van ve ilçelerinde çok önemli hizmetler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği müddetçe huzur içerisinde Van'da birçok hizmeti sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz."

Zorluoğlu, Gürpınar'da uzun süredir üzerinde çalıştıkları TOKİ projesiyle ilçede 110 konutun yapılacağı müjdesini verdi.

Gürpınar ilçesinin hayvancılığın merkezi olduğunu ifade eden Zorluoğlu, yapılması kararlaştırılan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin de Gürpınar'a yakın bir yerde kurulacağını aktardı.

Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı da ilçede birçok fiziki ve sosyal projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "En büyük inşa gönüllerin inşasıdır. Bu hususta gece gündüz demeden çalışıyoruz. Her konuda olduğu gibi yaptığımız hizmetlerde de halkımızın verdiği güvenle hareket ediyoruz. Çarşı merkezinde yapımını tamamladığımız dükkanlar bir şehrin ne kadar geliştiğini gösteren önemli bir göstergedir. Her zaman halkımızın hizmetindeyiz." dedi.

Konuşmaların ardından yapımı tamamlanan 47 dükkanın tapuları sahiplerine teslim edildi.

Programa Vali Zorluoğlu'nun eşi Sevcan Zorluoğlu, Kaymakam Doğramacı'ın eşi Hatice Doğramacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve kurum amirleri de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gürpınar kardeşlik sohfrası Van

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