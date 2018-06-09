Van'ın görevlendirme yapılan Gürpınar Belediyesince düzenlenen "kardeşlik sofrası" iftarında 3 bin kişi buluştu.

Gürpınar Belediyesi, gerçekleştirdiği alt ve üst yapı ile sosyal belediyecilik çalışmalarının yanı sıra, vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde yaşam sürmeleri için önemli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Ramazan boyunca her hafta farklı bir köyle kurulan "kardeşlik sofrası" bu kez Cumhuriyet Caddesi'nde kuruldu.

Cadde boyunca kurulan masalarda 3 bin vatandaş birlikte iftar açtı.

İftar programına katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, yapılan çalışmalarla Gürpınar'ın her gün biraz daha geliştiğini söyledi.

Büyükşehir ve ilçe belediyesinin her gün yeni projeleri vatandaşın hizmetine sunduğunu ifade eden Vali Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Çarşı merkezinin eski halini sizler çok daha iyi bilirsiniz. Bir buçuk yıllık kısa bir süre içerisinde gerçekten Gürpınar'ın çehresi değişti. İnşallah bu sene yapacağımız ilave yatırımlarla gerek Gürpınar merkezinde gerekse de kırsal mahallelerde halkımızı yeniden gerçek belediye hizmetleriyle buluşturuyoruz. Son bir yıl içerisinde Van ve ilçelerinde çok önemli hizmetler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği müddetçe huzur içerisinde Van'da birçok hizmeti sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz."