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Van'da 309 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 14:01 | Son Güncelleme

Van'da 309 yabancı uyruklu yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 309 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan yabancı uyruklulara yönelik il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda ilçeye bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde tespit edilen 7 evde 309 kaçak yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına 9 kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Açıklamada, halkın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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