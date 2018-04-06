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Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 23:44 | Son Güncelleme

Van’ın Özalp ilçesinde 3.6 ile 2.8 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden (KRDAE) edinilen bilgiye göre Van’ın Özalp ilçesinde yerin 5 km değindiğinde saat 22.14’te 3.6, saat 22.39’da ise 2.8 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem meydana geldi.

Van’ın Özalp ilçesinde 3.6 ile 2.8 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden (KRDAE) edinilen bilgiye göre Van’ın Özalp ilçesinde yerin 5 km değindiğinde saat 22.14’te 3.6, saat 22.39’da ise 2.8 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem meydana geldi.

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