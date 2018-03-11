Van'da 37 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sağlamtaş Mahallesi'ndeki eski kum ocağı yakınlarında park halindeki minibüsü şüphe üzerine kontrol etti.
Minibüste yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen yakalandı.
Minibüs şoförü gözaltına alındı, göçmenlerle ilgili işlemler sürdürülüyor.
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