Van'da 37 yabancı uyruklu yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 37 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yurda yasa dışı girişlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ilçeye bağlı Kocasapan Mahallesi'ndeki kum ocağında Afganistan uyruklu 37 kişi yakalandı.

Söz konusu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

