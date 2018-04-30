Van'da 37 yabancı uyruklu yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 37 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yurda yasa dışı girişlere yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda ilçeye bağlı Kocasapan Mahallesi'ndeki kum ocağında Afganistan uyruklu 37 kişi yakalandı.
Söz konusu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!
'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu
Arkalarından seslenip kurşun yağdırdı! Cinayet anı kamerada
Onu görenin okula tekrar başlayası geliyor
Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e hapis istemi!
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi
Prens Selman'dan skandal sözler! Basına sızdırıldı
ABD Başkanı Trump'tan tehdit gibi sözler: Devleti kapatırım
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum