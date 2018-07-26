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Van'da 44 kilo eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 11:56 | Son Güncelleme

Van'da karayolunda uygulama yapan jandarma ekiplerini fark ederek kaçan 3 şüphelinin terk ettiği araçta 44 kilogram eroin bulundu

Van'ın Başkale ilçesinde 44 kilo 335 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Aşağıdurak mezrasında temin edilen uyuşturucunun Van'a getirileceği bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Van-Hakkari karayolunda uygulama yapan ekipleri fark eden 3 şüpheli, aracı bırakarak kaçtı.

Olay yerinde 3 çuval içerisinde 44 kilo 335 gram eroin bulundu.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu Van

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