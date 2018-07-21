Van'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Van'ın Çaldıran ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.15'te merkez üssü Çaldıran ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, yerin 6,38 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

