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Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 07:35 | Son Güncelleme

Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Van'ın Saray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.50'de merkez üssü Saray ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yerin 8,45 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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AFAD Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem Saray Van

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