HABER

Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 07:47 | Son Güncelleme

VAN'da bu sabah merkez üssü Saray ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

VAN, (DHA)- VAN'da bu sabah merkez üssü Saray ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Van'ın Saray ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 06.50'de meydana geldi. Yerin 8,45 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Çevre ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4,9, merkez üssünü ise Saray ilçesinin İran sınırına yakın bir noktadaki Kapıköy Mahallesi olarak açıkladı.

PARTNERYetenek Sizsiniz'deki çıplak şov olay oldu! Örtüyü çekince...Yetenek Sizsiniz'deki çıplak şov olay oldu! Örtüyü çekince...
Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremlerVan'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler
Canlı yayın sırasında şarampole uçtu!Canlı yayın sırasında şarampole uçtu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu

Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Kemal Batmaz ait bilgi ve belgeler ortaya çıktı

Son dakika! Kemal Batmaz ait bilgi ve belgeler ortaya çıktı

Otelde çocuk kaçırma girişimi!

Otelde çocuk kaçırma girişimi!

Alışveriş merkezinin bodrumunda ceset bulundu!

Alışveriş merkezinin bodrumunda ceset bulundu!

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Canlı yayın sırasında şarampole uçtu!

Canlı yayın sırasında şarampole uçtu!

Sayısal Loto sonuçları 23 Haziran - Milli Piyango Sayısal Loto 1128. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 23 Haziran - Milli Piyango Sayısal Loto 1128. hafta sonuçları sorgula!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.