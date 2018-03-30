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Van'da 48 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 14:34 | Son Güncelleme

Van'da 48 yabancı uyruklu yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 48 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Çaldıran Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Esenyamaç Mahallesi kırsalında bir grubun ilerlediğini tespit etti.

Ekipler, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 48 kaçağı yakaladı.

Mehmetçik, soğuk hava nedeniyle üşüyen bazı kaçaklara parkasını verdi.

Soğuktan etkilenen 2 kaçak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine gönderildi.

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Başkale kaçak göçmen operasyon Van

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