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Van'da 485 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 10:50 | Son Güncelleme

Yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen 485 düzensiz göçmen yakalandı, 5 kişi gözaltına alındı

Van'da, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen 485 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Gevaş, Çaldıran, Tuşba ve Saray ilçelerinde yurda yasa dışı yollardan giriş yapan 485 düzensiz göçmen belirlendi.

Düzenlenen operasyonda düzensiz göçmenler yakalanırken, organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı, 3 araca da el konuldu.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından İl Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Jandarma Van

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