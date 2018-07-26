Van'da 50 yabancı uyruklu yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırından yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 50 yabancı uyruklu yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye görevi sırasında İran sınırındaki Eşmepınar Mahallesi Sarısı mevkisinde bir gurubun yaya ilerlediğini fark etti.

Yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5'i çocuk, 6'sı kadın Afganistan ve Pakistan uyruklu 50 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen ve uzun süre aç kaldıkları tespit edilen kaçaklara yemek ikram edildi.

Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolleri yapılan yabancı uyruklular Van Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

