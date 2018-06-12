HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Van'da 500 koyun intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 21:54 | Son Güncelleme

VAN’ın Gürpınar ilçesinin Topyıldız Köyü’ne bağlı Yapraklı Mezrası yaylasında, sarp kayalık bir bölgede otlayan koyun sürüsü, uçurumdan atlayıp telef oldu.

Van'da 500 koyun intihar etti

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN’ın Gürpınar ilçesinin Topyıldız Köyü’ne bağlı Yapraklı Mezrası yaylasında, sarp kayalık bir bölgede otlayan koyun sürüsü, uçurumdan atlayıp telef oldu. Kayalık bölgede otlayan sürüdeki bir koyun uçurumdan atlayınca, sürüdeki 500 koyun da peşinden atladı. Peş peşe 20 metre yükseklikteki kayalıktan atlayan koyunların hepsi telef oldu.
Olay, sabah saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Nordız bölgesindeki Topyıldız Mahallesi'ne bağlı Yapraklı Mezrası'nın Arebi-Krom yaylalarındaki sarp kayalıklarda meydana geldi. 26 hanelik Yapraklı Mezrası sakinlerine ait koyun sürüsü, sabah saatlerinde çobanlar tarafından sarp kayalıkların bulunduğu bölgede otlatılırken, öndeki bir koyun karşı yamaca geçmek için aşağı atlayınca, arkasındaki bütün sürü de peşinden atladı. Peş peşe atlayan 500 koyun telef oldu. Çobanın haber vermesi üzerine, olay yerine gelen koyun sahipleri, oluşan leş yığınları arasında koyunlarını tespit etmeye çalışırken, şok oldu. Mezra sakinleri, yaşanan olayı Gürpınar Kaymakamlığı ve ilçe Tarım Hayvancılık Müdürlüğüne de bildirerek yardım istedi.
ŞOK OLDULAR
Mezra sakinlerinden Ahmet Karataş, bir koyunun uçurumdan atlaması sonucu sürüdeki diğer koyunların da peşlerinde atlayıp, toplu intihar ettiklerini belirterek, "Yaşanan olaya şok olduk. Olay yerine gittiğimizde hayvan leşleri ile karşılaştık. Yaklaşık 500 hayvanımız telef oldu. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Van'da 500 koyun intihar ettiVan'da 500 koyun intihar ettiVan'da 500 koyun intihar etti

PARTNERMustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!Mustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!
Bilal Erdoğan'dan bor eleştirisi (2)Bilal Erdoğan'dan bor eleştirisi (2)
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: FBI'dan FETÖ soruşturmasıBakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: FBI'dan FETÖ soruşturması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Eskişehir'de sürpriz kıraathane ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Eskişehir'de sürpriz kıraathane ziyareti

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi

Van'da uçurumdan atlayan koyunu 500 koyun takip etti! Hepsi telef oldu!

Van'da uçurumdan atlayan koyunu 500 koyun takip etti! Hepsi telef oldu!

İYİ partiden zehir zemberek sözlerle istifa eden Ruhat Mengi şimdi İnce’nin tarafına geçti!

İYİ partiden zehir zemberek sözlerle istifa eden Ruhat Mengi şimdi İnce’nin tarafına geçti!

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: FBI'dan FETÖ soruşturması

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: FBI'dan FETÖ soruşturması

TEM’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

TEM’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.