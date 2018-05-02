Van'da 55 kaçak yakalandı

VAN, (DHA)- VAN'da jandarmanın üç ilçede yaptığı yol uygulamalarında yurda yasa dışı yollarla giren 55 kaçak yakalandı. Olayla ilgisi bulunduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.
Van'da jandarmanın yol uygulamasında Başkale'de 22, Gürpınar'da 22 ve Gevaş ilçesinde 11 kaçak yakalandı. Yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen çeşitli ülkelere mensup 55 kaçak, jandarmadaki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Olayla ilgisi olduğu belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.
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