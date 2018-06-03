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Van'da 61 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 11:13 | Son Güncelleme

Van'da 61 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilde yapılan aramada 61 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucunun ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Bardakçı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu 07 MRM 95 plakalı otomobilde arama yaptı.

Narkotik köpeği "Lissa"nın da kullanıldığı aramada, otomobilin bagajında bulunan torbalardaki 119 pakette 61 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Sürücü M.Ş.E, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Tuşba uyuşturucu operasyonu Van

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