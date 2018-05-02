Van'da 61 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde durdurulan bir kamyonette 61 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu 65 HA 030 plakalı kamyonette arama yaptı.
Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, aracın kasasına gizlenmiş 120 pakette 61 kilo 900 gram eroin bulundu.
Sürücü, F.O. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.
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