Van'da 7,8 milyon lira bütçeli iki proje hayata geçecek

Van Valiliği tarafından SODES destekli projeler ile ilgili Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar ile Gevaş Kaymakamı İshak Çınar ve kamu kurum müdürleri katıldı. Valilik Ali Paşa Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Zorluoğlu, toplam 7 milyon 830 bin lira bütçeye sahip ve toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik, 'Umut Eller' ve 'Genç Ağaçlar Kök Salıyor' projelerinin valilikçe hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı'na sunulduğunu ve bakanlık tarafından da onaylandığını söyledi.

Arif KARAKAŞ- Safa ATMACA/VAN, (DHA)- VAN'da Sosyal Destek Programı (SODES) tarafından yürütülecek olan iki büyük proje için 7,8 milyon liralık bütçe, Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandı. Projelerle, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılması amaçlanıyor.

Toplantıda, Valilik Özel Kalem Müdürü ve SODES Merkez Koordinatörü Dr. Ali Kılıçer tarafından 'Umut Eller' ve 'Genç Ağaçlar Kök Salıyor' projeleri ile ilgili bir sunum da yapıldı. Vali Zorluoğlu, sosyal destek programlarının hükümet tarafından uzunca bir süredir uygulandığını belirterek, "SODES adıyla daha çok biliniyor. 2008 yılında GAP bölgesinde uygulamaya konuldu. 2013 yılı itibarıyla da Van'ın da içinde bulunduğu 34 ili kapsayacak şekilde düzenlendi. SODES projeleri daha çok yerel dinamikleri hayata geçirerek, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal içerikli sorunları ilgilendiriyor. Sosyal yardımın ortaya çıkardığı ihtiyaçlara cevap vermeyi amaçlıyor. Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif bir şekilde katılmasını amaçlıyor. Genel olarak SODES'in uygulanmasındaki maksatlar bunlar" dedi.

Vali Zorluoğlu, hayata geçirilecek projelerin diğer SODES projelerinden farklı olduğunu ve koordinatörlüğünü kendilerinin yapacağını kaydederek şunları söyledi:

"2010 yılından bu yana toplamda 70 milyon TL'lik bir kaynak bu iş için harcanmış. Ağırlık olarak kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve STK'ların hazırladıkları küçük, orta ölçekli işletmeleri destek maiyetinde bu kaynaklar verildi. En son 2017 yılında 20 adet kamu, 8 adet belediye ve 18 adet STK olmak üzere toplam 46 adet proje SODES kapsamında kabul edildi ve bu projelerden 7,8 milyon TL ödenek bize geldi. Biz de zaman içerisinde bu projeleri geçen STK'lara, kurum ve kuruluşlara aktaracağız. SODES kapsamında bundan önceki yıllarda olmayan bir uygulama hayata geçirildi. Hükümetimiz yeni bir uygulama başlattı. Bu da SODES içinde güdümlü proje. Diger projeler birkaç yüz bin TL'lik projelerken, sınırlı bir faaliyet sayısı ile oluşurken, bu güdümlü projeler daha büyük projeler. Yine diğer projeler kurumlar ve STK'lar tarafından yürütülürken, bu projeyi valilik olarak biz yürüteceğiz. Bir de buna ayrılan kaynak yüksek. Bu ilk kez Türkiye'de uygulanacak ve ilk uygulanacak yerlerden biri Van. Van'a 2 güdümlü proje için 7,8 milyon TL kaynak aktarıldı. Bu kaynağı Kalkınma Bakanlığı sağladı. Van'a pozitif ayrım yaparak bu kaynakları aktaran hükümetimize teşekkür ederim."

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