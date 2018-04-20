Van’da aday öğretmenlere yönelik bilgilendirme programı

Van’ı 2017 yılında ataması yapılan aday öğretmenlere yönelik bilgilendirme programı düzenlendi.

İpekyolu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunun konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme programa; Öğretmen Yeterlikleri ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı Mustafa Baki Babaoğlu, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Necat Altıok, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Celal Gezici ve Salih Haskanlı, Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Müdürü Latif Alçiçek, Eğitim-Bir-Sen Van Şube Başkanı Osman Ayşin, ilçe şube müdürleri, okul müdürleri ve aday öğretmenler katıldı. Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, mesleğe yeni başlayan aday öğretmenler için yapılan bu tür bilgilendirme toplantılarının önemli olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Aktekin ise; aday öğretmenlik sürecinin nasıl gittiğini, süreçle ilgili aksaklıkların varsa tespit edilmesi, çözüm önerileri, aday öğretmenlerin görüşlerini, eleştirilerini ve önerilerini dinlemek için bu tür programları yaptıklarını belirtti. Van’ın aday öğretmen sayısının çok olduğu bir il olduğunu ifade eden Doç. Dr. Semih Aktekin, “Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin ilk seneki oryantasyonları için uygulamalı, teorik bir takım kurslarla, seminerlerle destekleyici aday öğretmen yetiştirme sürecini sürdürüyoruz. Bu uygulamayı üç senedir yapıyoruz. İlleri ziyaret edip, aday öğretmenlerimizi bakanlığımızın öğretmen stratejik belgesi, öğretmenlik mesleği yeterlikleri ve bundan sonra yapılacak faaliyetlerle ilgili bilgiler veriyoruz. Adaylık sürecinde yapmaya çalıştıklarımızı açıklayıp, öğretmenlerinizin hem görüşlerini alıyor hem de soru cevap şeklinde birçok konuda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Van’da iki farklı grupla bilgilendirme programı yaptık. Öğretmenlerin iyi yetişmesi ve geliştirilmesi açısından bu tür programlar faydalı oluyor” dedi.

Program, aday öğretmenlere; ‘öğretmen stratejileri ana temaları, amaçlar ve hedefler, öğretmenlik mesleği genel yeterliliği’ konularında yapılan sunum ve soru-cevap kısmıyla son buldu.