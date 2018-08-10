Van'da akrobatik basketbol gösterisi

Van'da akrobatik basketbol grubunun "Güneydoğu Anadolu'da Kardeşlik ve Spor Turnuvaları" kapsamında yaptığı gösteri ilgiyle izlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde, bölge halkının sportif anlamda gelişiminin sağlanması ve sporun yaygınlaştırılması amacıyla uygulanan "Kardeşlik ve Spor Turnuvaları" kapsamında kent meydanında etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Bursa'dan kente gelen lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan grup, burada kurulan yaylı minderler üzerinde sıçrayarak smaç gösterisi yaptı.

Renkli görüntülere sahne olan ve vatandaşların ilgiyle izlediği etkinlik, yaklaşık bir saat sürdü.

Etkinliğin sonunda grup üyeleri, kendilerine ilgi gösterenlerle fotoğraf çektirdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yalçın Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvanın finalinin Van'da yapıldığını ve etkinliklerin yarınki gösterilerle son bulacağını söyledi.

Turnuvanın altı farklı alanda yapıldığını anlatan Özdemir, "Bugün de Karizma Şov Grubu'nu Vanlılarla birlikte izledik. Turnuvamız dolu dolu geçti. Vatandaşlarımız da yoğun bir ilgi gösterdi." dedi.

Akrobatik basketbol grubu takım kaptanı Emre Saraç da Türkiye'nin tüm illerinde gösteri yaptıklarını ve büyük ilgiyle izlendiklerini belirterek, "Buraya gelerek çocukların gözlerindeki o mutluluğu gördük. Bu bizim açımızdan çok önemli. Buradaki kardeşlerimizle buluşmak bize büyük heyecan verdi. Bu işin en sevindirici yanı çocukları spora teşvik ediyoruz. Bizi izledikten sonra spora başlayan birçok çocuk gördük." diye konuştu.

