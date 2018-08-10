HABER

Van'da akrobatik basketbol gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 20:34 | Son Güncelleme

Akrobatik basketbol grubunun "Güneydoğu Anadolu'da Kardeşlik ve Spor Turnuvaları" kapsamında yaptığı gösteri, renkli görüntülere sahne oldu

Van'da akrobatik basketbol grubunun "Güneydoğu Anadolu'da Kardeşlik ve Spor Turnuvaları" kapsamında yaptığı gösteri ilgiyle izlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde, bölge halkının sportif anlamda gelişiminin sağlanması ve sporun yaygınlaştırılması amacıyla uygulanan "Kardeşlik ve Spor Turnuvaları" kapsamında kent meydanında etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Bursa'dan kente gelen lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan grup, burada kurulan yaylı minderler üzerinde sıçrayarak smaç gösterisi yaptı.

Renkli görüntülere sahne olan ve vatandaşların ilgiyle izlediği etkinlik, yaklaşık bir saat sürdü.

Etkinliğin sonunda grup üyeleri, kendilerine ilgi gösterenlerle fotoğraf çektirdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yalçın Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvanın finalinin Van'da yapıldığını ve etkinliklerin yarınki gösterilerle son bulacağını söyledi.

Turnuvanın altı farklı alanda yapıldığını anlatan Özdemir, "Bugün de Karizma Şov Grubu'nu Vanlılarla birlikte izledik. Turnuvamız dolu dolu geçti. Vatandaşlarımız da yoğun bir ilgi gösterdi." dedi.

Akrobatik basketbol grubu takım kaptanı Emre Saraç da Türkiye'nin tüm illerinde gösteri yaptıklarını ve büyük ilgiyle izlendiklerini belirterek, "Buraya gelerek çocukların gözlerindeki o mutluluğu gördük. Bu bizim açımızdan çok önemli. Buradaki kardeşlerimizle buluşmak bize büyük heyecan verdi. Bu işin en sevindirici yanı çocukları spora teşvik ediyoruz. Bizi izledikten sonra spora başlayan birçok çocuk gördük." diye konuştu.

PARTNERSırt ve bel ağrısı çekiyorsanız ilacınız bu haberde!Sırt ve bel ağrısı çekiyorsanız ilacınız bu haberde!
İstanbul'da hareketli dakikalar! Esenler TEM bağlantı yolunda lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtıİstanbul'da hareketli dakikalar! Esenler TEM bağlantı yolunda lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı
'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan ODTÜ'lüler serbest bırakıldı'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan ODTÜ'lüler serbest bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akrobatik basketbol grubu Van

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi modelini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi modelini açıkladı

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a ek vergi tepkisi: Karşılık verilecek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a ek vergi tepkisi: Karşılık verilecek!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Esenler TEM bağlantı yolunda lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Esenler TEM bağlantı yolunda lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan ODTÜ'lüler serbest bırakıldı

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan ODTÜ'lüler serbest bırakıldı

Ticaret Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'ın ek vergi kararına tepki

Ticaret Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'ın ek vergi kararına tepki

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.