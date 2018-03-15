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Van'da alışveriş festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 22:54 | Son Güncelleme

Festival kapsamında canlı müzik ve havai fişek gösterisi sunuldu

Van'da ekonomiyi canlandırmak ve nevruz tatili için kente gelen İranlı turistleri ağırlamak amacıyla düzenlenen "Van Shopping Fest" kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Sabah kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde, Cumhuriyet Caddesi'ndeki alanda akşam saatlerinde canlı müzik dinletisi ve havai fişek gösterisi sunuldu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ile diğer protokol üyelerinin de katıldığı etkinliklere, İranlı turistler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Festival ve nevruz tatili için kente gelen İranlı turistler, alışveriş merkezleri ile otellerde yoğunluk oluşturdu.

Valilik himayesinde, 15 Mart-5 Nisan tarihlerinde düzenlenecek festivalde sokak ve kapalı mekan konserleri, havai fişek gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

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