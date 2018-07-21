Van'da amfibik araçlarla vektörel ilaçlama

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, satın aldığı 3 özel donanımlı amfibik araçla hem karada hem de suda vektörel ilaçlama yapıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatları doğrultusunda belediyenin Sağlık İşleri Daire Başkanlığına satın alınan 3 özel donanımlı amfibik araçla çevre ve insan sağlığını tehdit eden sinek ve larvalara karşı hem karada hem de suda ilaçlama çalışması yürütülüyor.
Çalışmalar kapsamında Van Gölü kıyısındaki bataklık ve sazlık alanlar, amfibik araçlarla taranıp ilaçlanıyor. 20 araç ve 73 personelle açık alanlar, durgun sular, rögarlar, foseptik kuyuları, kanallar ve çöp konteynerlerinin bulunduğu alanlarda faaliyet yürütülüyor.
Sivrisinek, karasinek, kene, hamam böceği ve haşerelere karşı düzenli olarak ULV ile "mist blower" cihazları ile ilaçlama çalışması yapan ekipler, çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış ilaçları kullanıyor.
- Vatandaşlar broşürlerle bilinçlendirildi
Vektörlere karşı alanlarda etkin çalışma yürüten ekipler, halkın bilinçlenmesi, insan sağlığını etkileyen mikroorganizmaların zararlarını anlatmak için de 20 bin broşür ve kitapçık bastırarak vatandaşlara dağıttı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, daha yaşanılır bir Van için çalışmalarını sürdürdüklerini, bu sayede insan sağlığını tehdit eden sinek ve larvalarda gözle görülür azalma olduğunu belirtti.
Havaların sıcak olması nedeniyle ilaçlama çalışmalarına erken başladıklarını aktaran Tamer, şunları kaydetti:
"Türkiye'de ilk kez Van'da amfibik araçlarla göl yüzeyi, bataklık ve kayalık bölgelerde ilaçlama yapıyoruz. Bu araçların çok faydasını gördük. Çünkü sırt ve el pompalarıyla ulaşılamayan alanlara girebiliyoruz. İlaçlama çalışmamızı etkin şekilde yürütüyoruz. Geçen yıllara göre haşere ve sineklerin varlığında gözle görülür azalma var. Vatandaşlardan da çok olumlu tepkiler geliyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Şubattan bu yana yaklaşık 20 ton ilaç kullandık. Sonbaharın sonlarına kadar mücadelemiz devam edecek."
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