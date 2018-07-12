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Van'da anız yangınına TOMA'lı müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 17:50 | Son Güncelleme

Van'da anız yangınına TOMA'lı müdahale

Van'ın Muradiye ilçesindeki anız yangınını söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da katıldı.

İlçeye 16 kilometre uzaklıktaki Karahan ve Ovapınar mahallelerinde anız yangını çıktı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangının evlere sıçrama ihtimaline karşılık bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğünden TOMA desteği istendi.

TOMA ve itfaiye ekipleri, anız yangınını kontrol altına aldı.

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toma Van yangın

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