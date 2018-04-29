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Van'da askeri araç devrildi: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 18:15 | Son Güncelleme

Van'da askeri araç devrildi: 3 yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çaldıran-Doğubayazıt karayolu üzerindeki Demircik Mahallesi yakınlarında askeri araç devrildi.

Kazada yaralanan 3 asker, kaldırıldıkları Çaldıran Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Van'a sevk edildi.

Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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