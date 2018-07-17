HABER

Van'da bir terörist jandarmaya teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 21:22 | Son Güncelleme

Erciş ilçesinde hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yakalama kararı bulunan PKK'lı terörist, ikna çalışmaları sonucu jandarma ekiplerine teslim oldu

Van'ın Erciş ilçesinde PKK'lı bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Erciş ilçesinden 2015 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya katılan ve hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” suçlarından yakalama kararı bulunan teröristin yapılan ikna çalışmaları sonucu Çelebibağı Mahallesi'nde jandarmaya teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Alınan ilk ifadesinde, örgütte çok sıkıntı çektiğini, insanlık dışı muamele gördüğünü, uzun zamandan beri örgütten kaçmaya çalıştığını anlatan terör örgütü mensubu, halen örgüt içinde faaliyet gösteren birçok kişinin de teslim olmak için fırsat kolladığını belirtmiştir. Teslim olan teröristle ilgili adli işlemler sürdürülmekte olup, bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir."

Bu arada aynı ilçede bir süre önce yürütülen "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Özgür Kara" operasyonunda PKK'lı bir terörist silahıyla sağ olarak yakalanmıştı.

PARTNERDünyadaki en yaşlı canlı bulundu! 512 yaşında...Dünyadaki en yaşlı canlı bulundu! 512 yaşında...
Kırıkkale'de yerel gazetelerin bulunduğu binada yangın endişe yarattıKırıkkale'de yerel gazetelerin bulunduğu binada yangın endişe yarattı
Eyüpsultan'da çıplak adam dehşetiEyüpsultan'da çıplak adam dehşeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erciş terörist teslim Van

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kemal Kılıçdaroğlu dediğini yaptı o karikatürü Twitter hesabından paylaştı

Kemal Kılıçdaroğlu dediğini yaptı o karikatürü Twitter hesabından paylaştı

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!

Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!

Muharrem İnce 'Apoletlerini sökeceğim' demişti! Erdoğan eşini terfi ettirdi

Muharrem İnce 'Apoletlerini sökeceğim' demişti! Erdoğan eşini terfi ettirdi

Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Rusya itirafı: Kabul ediyorum

ABD Başkanı Donald Trump'tan Rusya itirafı: Kabul ediyorum

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Laiklik elden gidiyor sözüyle ünlenen Süleyman Amca'dan Adnan Oktar yorumu

Laiklik elden gidiyor sözüyle ünlenen Süleyman Amca'dan Adnan Oktar yorumu

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

Bedelli askerlik için araba ilanları patladı! Arabasını satamayan ilana 'bedelli için' yazdı!

Bedelli askerlik için araba ilanları patladı! Arabasını satamayan ilana 'bedelli için' yazdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.