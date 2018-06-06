Van'da cinayet

Van'ın Erciş ilçesinde kardeşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Turan A, ile kardeşi Orhan A. arasında evlerinin bahçesinde miras nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Turan A'nın bıçakla yaraladığı Orhan A, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Erciş Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Turan A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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