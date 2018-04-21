Van’da “Değerler ve Desenler” sempozyumu başladı

Anadolu Kadın ve Aile Derneği’nin (AKADDER) Başkanı Rabia Aldemir, kültür ve değerlerin ancak aile üzerinden geliştiğini belirterek, “Tüm yanlış örgütler aileyi parçalayarak organize olurlar. Bu toplumun ve bu ülkenin başına bela olan PKK ve FETÖ yapılanmaları da aynı bu şekildedir” dedi.

Anadolu Platformuna bağlı faaliyet yürüten AKADDER tarafından 2 gün sürecek “Değerler ve Desenler” konulu sempozyumun ilk oturumu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Cengiz Andiç Konferans Salonu’nda başladı.

Sempozyumda “İnsanlık Hasiyeti ve Güven İnşası” başlıklı açılış konuşmasını gerçekleştiren dernek başkanı Rabia Aldemir, sempozyuma Türkiye’nin 45 ayrı ilinden üyelerinin katıldığını belirtti. Her türlü ölümcül felaketin bir ilerleme kanıtı gibi pazarlandığı bir çağda olduklarını ifade eden Aldemir, “Uyuşturucunun artık sigara kullanmak gibi görüldüğü, istismarın ve zinanın romantik bir şekilde kitaplara konu olduğu, insanlık hasiyet ve onurunun zedelendiği bir zamanda aile ile ilgili sıradan nutuklarla yetinilemeyecek kritik bir zamanda bulunuyoruz. Bu sorunlara sunulacak en kestirme çözüm aile kurumunun köklerine uygun olarak yeniden tanımlanmasını yapmakla mümkündür. Çöküşünden söz edilen bir yapı olarak aile kurumuna yeniden hayat verecek, kazandıracak ilkelere; aile merkezli İslami hareket yapılanmasıyla ulaşılabileceğini düşünüyorum” dedi.

Bireyselleşen ve yalnızlaşan aile fertleri üzerinden kültürün gelişmediğine dikkat çeken Aldemir, “Kültür ve değerler ancak aile üzerinden gelişir. Bireyselleşen, yalnızlaşan aile fertleri üzerinden kültür gelişemiyor. Tüm yanlış örgütler de aileyi parçalayarak organize olurlar. Bu toplumun ve bu ülkenin başına bela olan PKK ve FETÖ yapılanmaları da aynı bu şekildedir. Uyuşturucu ve terör gibi farklı bağımlılıklara bulaşan çocuklar, sağlam aile kültürünün olduğu ailelerden olmuyor. Bu ailelere bulaşsa bile geriye dönme imkanı olabiliyor” şeklinde konuştu.

Aldemir’in konuşmasının ardından “Dünden Bugüne Değişmeyen Değerlerimiz” başlıklı ilk oturuma geçildi.