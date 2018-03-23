Van’da ‘Dünya Meteoroloji Günü’ etkinliği

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış, ülkemiz geneli bin 840 gözlem sisteminin mevcut olduğunu ve bunların 55’inin de bizim bölgemizde bulunduğunu söyledi.

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü, bu yıl ki ‘Dünya Meteoroloji Günü’nü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde akademisyenler ve öğrencilerle kutladı. Burada konuşan Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış, Dünya Meteoroloji Günü’nü, meteoroloji biliminin hayatımızdaki önemini vurgulamak ve farkındalık oluşturmak gayesi ile kutladıklarını söyledi. Elkatmış, “Günümüzde meteoroloji olarak hava durumu bilgisine verilmesi gereken önem gün geçtikçe artmaktadır. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü olarak bunun farkındayız ve tüm çalışmalarımızı bu artan ihtiyaçları dikkate alarak yapmaktayız. Genel müdürlüğümüzün ülkemiz geneli bin 840 gözlem sistemi mevcut olup bunların 55’i bizim bölgemizde bulunmaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak sürekli kendini yenileyerek çağın gerektirdiği son teknolojik gelişmeleri her zaman takip ediyoruz’’ dedi.

Sunuculuğunu Meteoroloji Mühendisi Mehmet Can Baybora’nın yaptığı programda; tanıtım sunumunu Meteoroloji Mühendisi İlknur Kumbar, zirai meteoroloji sunumunu İstidlalci Ceyhun Kurt ve havacılık sunumunu da Meydan Meteoroloji Müdürü Halil Aslan yaptı.

Programın sonunda söz alan YYÜ Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Doğu, kutlamadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bölge Müdürü Elkatmış’a ve sunum yapanlara ödüllerini takdim etti.