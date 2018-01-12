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Van'da ele geçirildi! Askerleri şaşırtan sığınak

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 15:57 | Son Güncelleme 21 dakika önce

Van’ın Gürpınar ilçesinde, PKK’lı teröristlerin kullandığı 5 sığınak bulundu. Jelikan bidon ve hortum ile su hattı çekilen sığınaklar imha edildi.

Van'da ele geçirildi! Askerleri şaşırtan sığınak

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK’nın kış üslenmesine yönelik operasyon düzenledi.’Şehit Jandarma Er Fazlı Tekbaş’ adı verilen operasyonda, Gürpınar ilçesi Çizgili Mahallesi’nin kırsal kesiminde PKK’lı teröristlerin kullandığı jelikan bidon ve hortum ile yeraltından su hattı çekilmiş 5 sığınak tespit edildi. Sığınaklar imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Van sığınak PKK

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