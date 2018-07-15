HABER

Van'da, eylem için gelen 2 terörist öldürüldü; 3 polis yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 08:09 | Son Güncelleme

VAN'da, eylem amacıyla kente gelen PKK'lı teröristlerin bulunduğu eve operasyon düzenlendi.

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da, eylem amacıyla kente gelen PKK'lı teröristlerin bulunduğu eve operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada 2 terörist öldürülürken, 1'i ağır, 3 Özel Harekat polise yaralandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece, PKK'lı 2 teröristin eylem amacıyla kente geldiği ihbarı üzerine Yalım Erez Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evi ablukaya alan Özel Harekat polisleri, teröristlere 'teslim ol' çağrısında bulundu. PKK'lı teröristler, güvenlik güçlerinin çağrısına el bombası atıp, ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 1’i ağır, 3 Özel Harekat polisi de yaralandı. Teröristlerle birlikte, Glock marka 2 tabanca ve bu silahlara ait 3 şarjör ele geçirildi.

Yaralı polisler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 6 kişi de gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerinin mahalledeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

PARTNERZeynep Demirel mezun oldu!Zeynep Demirel mezun oldu!
FETÖ'nün darbe girişiminin aktörleriFETÖ'nün darbe girişiminin aktörleri
“Seladan Felaha 15 Temmuz” belgeseli gösterime sunuldu“Seladan Felaha 15 Temmuz” belgeseli gösterime sunuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...

İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Mesajları! Şehitlerimiz için özel 15 Temmuz anma mesajları!

Anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Mesajları! Şehitlerimiz için özel 15 Temmuz anma mesajları!

Türk Tarih Kurumu'ndan 15 Temmuz filmi

Türk Tarih Kurumu'ndan 15 Temmuz filmi

15 Temmuz'da hainler terör örgütüne bile atılmayan bombalarla saldırdılar!

15 Temmuz'da hainler terör örgütüne bile atılmayan bombalarla saldırdılar!

Bakan Soylu duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

Bakan Soylu duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

FETÖ'cülere büyük darbe! İşte rakamlarla 2 yılın bilançosu

FETÖ'cülere büyük darbe! İşte rakamlarla 2 yılın bilançosu

FETÖ'nün darbe girişiminin aktörleri

FETÖ'nün darbe girişiminin aktörleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.