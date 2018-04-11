Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından desteklenen "Geleceğini Terk Etme" projesinin yaygınlaştırma çalışmaları başladı.

Proje ortakları Ahmet Yurtsever Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Dereağzı Ortaokulu ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Ortaokulundan 7 öğretmen, İtalya ve İspanya’da yapılan kurs faaliyetlerine katılarak, edindikleri bilgi, birikim, deneyim ve yeni metotları kentteki tüm eğitim camiasıyla düzenlenen seminerlerle paylaşmaya başladı. 13 ilçede yapılacak olan yaygınlaştırma çalışmalarının ilki Tuşba ilçesinde başladı. Proje çalışması kapsamında Koç İlk-Ortaokulunda Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Şahin’in katılımıyla ilçedeki okullarının idarecileri ve rehber öğretmenlerine seminer verildi.