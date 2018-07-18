Van'da gölette kaybolan çocuk ölü bulundu

Van'ın Muradiye ilçesinde girdiği gölette kaybolan çocuk ölü bulundu.
Arkadaşlarıyla Mendimahi çayı kenarındaki gölete giren İbrahim Tekbaş (12), bir süre sonra gözden kayboldu.
Haber verilmesi üzerine polis ile jandarma tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına Van Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) su altı dalgıçları da destek verdi. Ekipler Tekbaş'ın cansız bedenine ulaştı.
Tekbaş'ın cesedi ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti
Ekipler iz peşinde! Ağrı'da dere yatağında cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın saç tokası ve muskası her yerde aranıyor!
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
Avrupa Konseyi'nden OHAL açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden!
Vahşet! 'Sen hiç aynaya bakmıyor musun' diye geri çevirince...
Elektronik kelepçesini kırıp bir haftada üç kişiyi öldürdü
İşte Adnan Hoca'nın aslanları ve meslekleri
Ünlü isim ters ışık kurbanı oldu!
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum