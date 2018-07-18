Van'da gölette kaybolan çocuk ölü bulundu

Van'ın Muradiye ilçesinde girdiği gölette kaybolan çocuk ölü bulundu.

Arkadaşlarıyla Mendimahi çayı kenarındaki gölete giren İbrahim Tekbaş (12), bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine polis ile jandarma tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına Van Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) su altı dalgıçları da destek verdi. Ekipler Tekbaş'ın cansız bedenine ulaştı.

Tekbaş'ın cesedi ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

