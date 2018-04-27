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Van'da gösteri ve yürüyüşler izne bağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 16:56 | Son Güncelleme

Van'da gösteri ve yürüyüşler izne bağlandı

Van'da gösteri ve yürüyüşler 29 Nisan'dan itibaren bir ay boyunca izne bağlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, alınan kararla, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ile mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Resmi kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama, stant açma, uğurlama gibi etkinlikler hariç, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1. maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikler, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı dağıtılması ve pankart/afiş asılması, (24 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında seçim takvimi (dönemi) içerisinde yapılacak siyasi propaganda etkinlikleri ve çalışmaları ile resmi kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama, stant açma, uğurlama gibi etkinlikler hariç olmak üzere) 29 Nisan 2018'den geçerli olmak üzere 30 gün süreyle mülki idare amirliklerinin (merkez ilçelerde valilik, dış ilçelerde kaymakamlıklar) iznine bağlanmıştır."

Açıklamada, gerçekleştirilmesi izin şartına bağlanan her türlü toplantı ile etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik izletilmesi ve kamera gibi araçlarla kayıt altına alınmasına izin verildiği aktarıldı.

Açıklamada, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni gibi eylem ve etkinliklerin de 29 Nisan'da geçerli olmak üzere 30 gün süreyle yasaklandığı kaydedildi.

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