HABER

Van'da gösteri ve yürüyüşler izne bağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 13:58 | Son Güncelleme

Van'da gösteri ve yürüyüşler izne bağlandı

Van'da gösteri ve yürüyüşlerin bugünden itibaren 22 gün süreyle izne bağlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, alınan kararla, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Resmi kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama, stant açma, uğurlama gibi etkinlikler hariç, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikler, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı dağıtılması ve pankart/afiş asılması, 28 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere 22 gün süreyle mülki idare amirliklerinin (merkez ilçelerde valilik, dış ilçelerde kaymakamlıklar) iznine bağlanmıştır. Gerçekleştirilmesi izin şartına bağlanılan her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik izletilmesi ve kamera vb. araçlarla kayıt altına alınabilmesine izin verilmiş, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler de 28 Haziran'dan geçerli olmak üzere 22 gün süreyle yasaklanmıştır."

PARTNERSoluğu takside aldıSoluğu takside aldı
100 yaşında hayatını kaybetti, eşine büyük aşkı günlükten çıktı100 yaşında hayatını kaybetti, eşine büyük aşkı günlükten çıktı
Şehidin kanı yerde kalmadı! O terörist böyle yakalandıŞehidin kanı yerde kalmadı! O terörist böyle yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
geçici yasak gösteri Van yürüyüş

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

'Posta'da Rıfat Ababay istifa etti' iddiası

'Posta'da Rıfat Ababay istifa etti' iddiası

Şehidin kanı yerde kalmadı! O terörist böyle yakalandı

Şehidin kanı yerde kalmadı! O terörist böyle yakalandı

Ankara Valisi'nden kayıp Eylül için korkutan açıklama: Kan örnekleri DNA testinde eşleşti

Ankara Valisi'nden kayıp Eylül için korkutan açıklama: Kan örnekleri DNA testinde eşleşti

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: CHP il başkanları için talimat verdim

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: CHP il başkanları için talimat verdim

Şehit cenazesinde CHP çelengini parçaladılar

Şehit cenazesinde CHP çelengini parçaladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.