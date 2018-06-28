Van'da gösteri ve yürüyüşler izne bağlandı

Van'da gösteri ve yürüyüşlerin bugünden itibaren 22 gün süreyle izne bağlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, alınan kararla, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Resmi kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama, stant açma, uğurlama gibi etkinlikler hariç, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikler, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı dağıtılması ve pankart/afiş asılması, 28 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere 22 gün süreyle mülki idare amirliklerinin (merkez ilçelerde valilik, dış ilçelerde kaymakamlıklar) iznine bağlanmıştır. Gerçekleştirilmesi izin şartına bağlanılan her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik izletilmesi ve kamera vb. araçlarla kayıt altına alınabilmesine izin verilmiş, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler de 28 Haziran'dan geçerli olmak üzere 22 gün süreyle yasaklanmıştır."

